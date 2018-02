M5S: IL LEGALE DEI RICORSI, MARTELLI E CECCONI? NON POSSONO ESSERE ESPULSI (2)

9 febbraio 2018- 13:36

(AdnKronos) - La sentenza in questione stabilisce che "non è possibile sanzionare un associato per fatti anteriori alla costituzione del vincolo associativo - spiega Borré - né ciò può farsi in forza di un regolamento/statuto entrato in vigore successivamente a tali fatti". "Ergo, considerato che sia i due parlamentari che i probiviri hanno verosimilmente aderito al partito blogdellestelle.it successivamente al 30 dicembre 2017, non si vede come possano essere irrogate sanzioni disciplinari per fatti asseritamente commessi prima che si iscrivessero al partito suddetto e addirittura prima che il partito fosse costituito", conclude Borré.