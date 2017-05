M5S: INCHIESTA FIRME FALSE PALERMO, AUDIO REGISTRATO SU FORELLO AGLI ATTI INDAGINE

9 maggio 2017- 15:04

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - L'audio registrato tra uno dei responsabili della Comunicazione del M5S e un gruppo di deputati nazionali, tra cui Riccardo Nuti, e finito sul web, è adesso agli atti dell'inchiesta sulle firme false del M5S di Palermo. A depositare l'audio, in cui si lanciano accuse al candidato sindaco Ugo Forello, presso la Procura di Palermo è stato il legale di Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, indagati per lo scandalo delle firme false. La conferma del deposito degli atti arriva, seppure indirettamente, anche da un tweet di Giulia Di Vita che, rispondendo a un attivista che le chiede notizie sull'audio rubato, risponde: "Non so che dire. È una prova processuale agli atti della Procura di Palermo, non sarebbe dovuta diventare pubblica. Come tante altre cose". Nel corso della registrazione, avvenuta come sembra nel luglio 2016, Andrea Cottone, dello staff della comunicazione M5S alla Camera parla con Loredana Lupo, Chiara Di Benedetto, Riccardo Nuti e Giulia Di Vita. In oltre mezz'ora Cottone spiega ai parlamentari come funzionava Addiopizzo, l'associazione antiracket di cui faceva parte e che era stato fondato da Ugo Forello. Secondo il legale dei deputati, l'audio dimostrerebbe che ci sarebbe stato una sorta di 'complotto' nei confronti degli indagati. Intanto, si terrà la prossima settimana, il 17 maggio l'udienza preliminare davanti al gup Nicola Aiello. Sono 14 gli indagati.