M5S, LA 'IENA' GIARRUSSO AL POSTO DELL'AMMIRAGLIO

30 gennaio 2018- 19:28

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Sarà Dino Giarrusso, volto televisivo de 'Le Iene', a sostituire l'ammiraglio Rinaldo Veri come candidato M5S nel collegio Lazio 1-10 Roma/Quartiere Gianicolense. E' quanto si apprende da fonti del Movimento 5 Stelle. Dopo la defezione dell'ammiraglio, la deputata uscente Carla Ruocco (già capolista nel proporzionale) era stata designata come sostituta. Contattata dall'AdnKronos, Ruocco però afferma di non essere a conoscenza dell'ingresso di Giarrusso al suo posto: "Non so nulla, non mi è stato comunicato alcunché".