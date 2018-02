M5S: LASCIA BORRELLI, STRATEGA MANCATA SVOLTA EUROPEISTA

13 febbraio 2018- 15:31

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Lascia il M5S David Borrelli, l'europarlamentare che tentò di rompere l’alleanza con gli euroscettici dell’Ukip per accasarsi a Bruxelles nel gruppo liberale e ultra-europeista dell’Alde."Questa mattina - si legge in una nota di Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo - l’eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle che la sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle".Borrelli era uno dei tre triumviri, insieme a Max Bugani e allo stesso Davide Casaleggio, dell'associazione Rousseau. Quindi uomo considerato molto vicino ai vertici grillini.