22 aprile 2018- 15:11 M5S: le 2 anime alla prova 'esplorazione', torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - E' alla Camera che Di Maio può contare sulle file più corpose di fedelissimi. Tra questi i due 'pretoriani' spediti a risolvere le grane del Campidoglio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, entrambi indicati nella squadra di governo M5S, l'abruzzese Daniele Del Grosso, la sorella del candidato governatore grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri, Azzurra, la torinese Laura Castelli, molto vicina alla sindaca Chiara Appendino, la capogruppo Giulia Grillo ma anche i neo deputati Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora. Un numero la dice lunga e cristallizza in parte le correnti interne al Movimento: nelle elezioni per i candidati agli uffici di presidenza, Fraccaro e Maria Edera Spadoni (poi eletti rispettivamente vicepresidente della Camera e questore anziano), due tra i parlamentari più vicini a Di Maio, hanno ottenuto 119 voti. Spadoni, che ha scelto proprio Di Maio come officiante del suo matrimonio, al ballottaggio ha avuto la meglio su Giuseppe Brescia, deputato pugliese considerato molto vicino a Fico, fermo a 72 voti.Alla Camera i parlamentari del M5S sono 222, numeri pressoché raddoppiati rispetto alla scorsa legislatura. E spulciando sempre i voti interni al gruppo per l'ufficio di presidenza, si evince che i 'falchi' hanno ottenuto tra i 50 e i 70 voti, dunque, stando almeno a questa fotografia, sarebbero in netta minoranza rispetto ai cosiddetti 'pragmatici' capitanati da Di Maio.