22 aprile 2018- 15:11 M5S: le 2 anime alla prova 'esplorazione', torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Al Senato, invece, la situazione sarebbe più complicata per il capo politico del Movimento. Qui le due anime dei 5 Stelle -su un totale di 109 eletti- sarebbero pressoché alla pari. D'altronde anche nella scorsa legislatura a Palazzo Madama abitava l'anima più barricadera del M5S. Anche per questo, molti senatori hanno visto nell'indicazione a capogruppo di Danilo Toninelli -migrato dalla Camera al Senato- una sorta di 'commissariamento' del gruppo M5S al Senato voluto da Di Maio.Tra i volti più noti tra i 'falchi' di Palazzo Madama, quelli di Nicola Morra, Elena Fattori -protagonista di un recente scontro in assemblea sul programma M5S modificato in corsa - Matteo Mantero (ex deputato), Paola Nugnes. Ma anche la stessa Paola Taverna, eletta vicepresidente del Senato, è una che in passato le ha cantate più volte, alzando barricate sul nuovo corso e sulla metamorfosi del Movimento.Ma se le posizioni dei parlamentari di vecchio corso sono note a tutti -compresa la regola del 'secondo mandato-fine corsa' che rischia di creare condizioni favorevoli a nuovi addii- un'incognita è rappresentata dalle new entry in Parlamento. Complice in parte l'alternanza di genere introdotta dalla legge elettorale che ha costretto i grillini, in alcune regioni, a imbarcare anche militanti dell'ultima ora.