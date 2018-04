22 aprile 2018- 15:11 M5S: le 2 anime alla prova 'esplorazione', torna derby Di Maio-Fico/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Se inoltre i parlamentari al secondo giro appaiono più disincantati -avendo vissuto la metamorfosi del Movimento dall'interno- molti dei nuovi arrivati sono ancora legati al territorio e alle realtà dei meet-up, un tempo vera e propria ossatura del M5S e ormai ridotti a cattedrali nel deserto: non a caso alla prima riunione degli eletti al Parco dei Principi a Roma un gruppetto di deputati campani lamentava la trasformazione in partito del Movimento e il silenziamento della base.Alla riunione alla Camera per il via libera allo Statuto, ben due dei tre deputati che hanno votato contro -prendendo palesemente le distanze dalle regole stabilite per i gruppo- erano neoelette: si tratta di Doriana Sarli e Gilda Sportiello, militante storica del Movimento.Altro elemento di non poco conto, l'apertura alla società civile per le candidature ai collegi uninominali che ha visto i 5 Stelle eleggere nelle loro file anche professionisti, docenti, imprenditori. C'è chi si dice convinto che sarà più difficile 'tenere buoni' quanti hanno un passato di peso alle spalle, e farli sottostare a una linea decisa dal giovane capo politico e da un drappello di fedelissimi.