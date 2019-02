26 febbraio 2019- 21:14 M5S: Le Iene, 'Sarti si dimette dopo telefonata con Casalino e Filippo Roma'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Il video sarà disponibile prossimamente, spiega il sito de Le Iene. E il video in questione riguarda una telefonata fatta oggi da Rocco Casalino di fronte a Filippo Roma, uno degli inviati delle trasmissione, a Giulia Sarti poco prima dell'annuncio della parlamentare di dimissioni da parte della parlamentare grillina. "Filippo Roma -si legge nel sito- era andato a chiedere a Rocco Casalino se avesse spinto lui Giulia Sarti a denunciare il suo ex fidanzato Bogdan per uscirne 'pulita' dall'affaire Rimborsopoli". "La Iena incalza e chiede di poter vedere i messaggi del portavoce del presidente Conte con la deputata grillina, ma la chat mostrata da Casalino è stata cancellata. Allora Casalino chiama Giulia Sarti, che informata che c'è lì Filippo Roma scoppia a piangere. E poco dopo esce l'agenzia con le dimissioni. Accompagnata da una precisazione: 'Né Ilaria Loquenzi né Rocco Casalino mi hanno spinto a denunciare nessuno, ma si sono limitati a starmi vicino nell'affrontare una situazione personale e delicata'"."Avremmo voluto farle ulteriori domande, e le avevamo dato appuntamento proprio fuori dalla Camera dei deputati terminati i lavori. Ma a quel punto è scomparsa e non è stata più reperibile", si spiega nel sito de Le Iene.