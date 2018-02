M5S: LEZZI, DA PROSSIMA LEGISLATURA CAMBIAMO SISTEMA RENDICONTAZIONI

14 febbraio 2018- 10:36

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Le Iene hanno fatto un gran lavoro e hanno fatto anche venir fuori, purtroppo, dei problemi tra noi". A dirlo ai microfoni di 24Mattino su Radio 24 è Barbara Lezzi, senatrice del M5S, commentando il caso rimborsopoli che ha travolto il Movimento in questi giorni a seguito di un servizio de Le Iene.A chi le domanda se il sistema di rendicontazione fosse totalmente sbagliato, "esatto, concordo - risponde - Infatti su questo agiremo. Dalla prossima legislatura noi abbiamo intenzione di versare su un conto corrente nostro, dopo di che, una volta verificati tutti gli accrediti su questo conto, verranno girocontati a quello del ministero, in modo tale che avremo sempre la quadratura mensilmente e non si incorrerà più in questi problemi. Noi a questo ammettiamo di non averci pensato - aggiunge - e di aver versato direttamente lì e purtroppo poi ci sono stati questi problemi".