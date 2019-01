28 gennaio 2019- 18:23 M5S: Lombardi, 'resta divieto a candidarsi per chi ha corso contro Movimento'

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - "Il divieto resta assolutamente valido: non devi aver corso contro i 5 Stelle per poterti candidare col Movimento". Lo dice all'Adnkronos Roberta Lombardi, del comitato di garanzia grillino, l'organismo che, al contrario, ha stabilito la possibilità, per i portavoce uscenti che in passato avevano corso contro il Movimento, di potersi ricandidare. In questo caso specifico, "non si tratta di una deroga ma di un'interpretazione del Comitato di garanzia, perché - puntualizza Lombardi - ci sono dei portavoce comunali uscenti che sono stati candidati per il M5S quando non c'era ancora la regola di non aver corso mai contro. Quindi - chiarisce ancora - sono portavoce uscenti del Movimento candidati quando la regola non esisteva".