M5S: LUPI, CAOS RIMBORSI, DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

13 febbraio 2018- 15:39

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Siamo al ridicolo. I 5 stelle in affanno da rendicontazione cercano il milione e mezzo di rimborsi mancati quando invece dovrebbero preoccuparsi di trovare gli oltre 100 miliardi per realizzare le promesse fatte agli italiani. Dilettanti allo sbaraglio". Lo scrive su twitter Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia, candidato alla Camera dei deputati per la coalizione di centrodestra in Lombardia nel collegio uninominale di Merate.