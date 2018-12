7 dicembre 2018- 16:30 M5S: Marcucci, colpire Dall'Osso per educarli tutti

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Il deputato M5S Matteo Dall’Osso ha lasciato il suo gruppo e subito è arrivata la penale: 100 mila euro da versare all’associazione privata che detiene la maggioranza assoluta dei Cinque Stelle". Lo scrive il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci sulla sua pagina Facebook."Si perché il M5S è una creatura detenuta da un’associazione privata, creata dal signor Casaleggio. È una cosa incredibile, mai successa nella storia della Repubblica. La Rousseau decide cosa deve fare il M5S ma il M5S non può influenzare in alcun modo la Rousseau. In questo modo i ministri, i parlamentari, sono dei burattini manovrati da un’entità, di cui non si conoscono le regole e gli interessi. Oltre la democrazia, fuori dalla democrazia", conclude.