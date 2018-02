M5S: MARTELLI AMMETTE AI SUOI, VOLEVO RESTITUIRE PIù DI TUTTI E HO FALLITO

14 febbraio 2018- 12:20

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Voleva restituire più di tutti il senatore coi sandali da francescano Claudio Martelli, 'pizzicato' dalle Iene per un ammanco di 76 mila euro nelle restituzioni M5S al fondo per le piccole e medie imprese. Voleva figurare tra quelli che restituivano di più e il sistema ha finito per schiacciarlo. Questa almeno, a quanto apprende l'Adnkronos, la versione fornita da Martelli ai vertici del Movimento.La volontà di primeggiare e 'sforbiciare' più di tutti i rimborsi, poi la consapevolezza di aver speso come gli altri e più di alcuni, ovvero di non essere tra i più parsimoniosi lo avrebbero indotto -questa la ricostruzione fornita- a 'truccare' i bonifici, finendo per dichiarare di aver restituito più di quanto realmente devoluto. Il senatore piemontese, nell'attesa del verdetto dei probiviri, è già considerato fuori dai 5 Stelle, pagherà la sua debolezza con l'espulsione.Come lui, tutti quelli risultati non in regola con la rendicontazione. Ieri i 10 nomi resi noti dalle Iene, con un post apparso sul sito della trasmissione di Mediaset, erano gli stessi che giravano nei piani alti del Movimento. Eccetto quello di Massimiliano Bernini, su cui i 5 Stelle ripongono fiducia e che proprio in queste ore ha pubblicato tutti i bonifici sulla propria pagina Fb all'interno di un post rilanciato anche dal blog delle Stelle. I vertici del Movimento ieri, poco prima del post delle Iene, avevano reso noti solo 5 nomi per fare tutte le dovute verifiche su ogni singolo caso.