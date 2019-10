20 ottobre 2019- 15:57 M5S: Meloni, 'molti di loro tornano in casa centrodestra'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "C'è un sacco di voto di destra che sta tornando a casa, che ha creduto nel Movimento 5 stelle come forza antisistema e poi si è accorto che erano le guardie bianche del sistema". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'In mezz'ora' in più su Raitre.