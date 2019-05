23 maggio 2019- 18:12 M5S: Miccoli, 'dal falegname Di Battista insulti sconclusionati'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "I sondaggi non devono essere buoni per aver spinto il M5S a richiamare in servizio Di Battista dal corso di falegnameria a cui si è iscritto. Lasciando da parte pialle, seghetti e squadre, si è immolato nel tentativo di difendere l'impossibile. Il governo, i 5 stelle e il suo amico/nemico Di Maio. Però, accortosi che non c'era niente da poter difendere, l'apprendista falegname Di Battista è riuscito solo ad attaccare Zingaretti e il Pd con qualche insulto sconclusionato". Lo afferma Marco Miccoli, coordinatore della Comunicazione del Pd."È la dimostrazione -aggiunge- di come i 5 stelle sempre più impauriti dal Pd siano alla frutta e totalmente privi di argomenti. Non sarà l'arroganza di Di Battista a rilanciare il M5S che ha fallito la sua prova di governo e che oramai serve solo a garantire che Salvini mantenga la poltrona di ministro degli Interni".