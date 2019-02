27 febbraio 2019- 11:56 M5S: Miceli (Pd), 'Conte sospenda Casalino in attesa chiarimenti'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - In un'interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il deputato del Pd e membro della commissione Giustizia della Camera, carmelo Miceli, chiede di “sapere se non ritenga doveroso effettuare opportune verifiche sul reale comportamento tenuto da Casalino sul caso Sarti, prima ancora che a farlo siano i magistrati". E "se, in attesa che il caso venga chiarito completamente, non sia opportuno sospendere Casalino dall’incarico e dal relativo stipendio, per tutelare l’istituzione ‘Presidenza del Consiglio’ da un caso per ora solo politicamente imbarazzante ma che in futuro potrebbe avere sviluppi ben più pesanti”.