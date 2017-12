M5S: MIRABELLI, GIUSTO STOP CAMBI CASACCA MA MULTE IMPRATICABILI (2)

30 dicembre 2017- 13:22

(AdnKronos) - "In ogni caso -ribadisce Mirabelli- l'esigenza di fondo c'è ed è corretta e si potrebbe intervenire a livello di regolamenti parlamentari per non agevolare il passaggio da un Gruppo all'altro: ad esempio, alzando il numero di deputati e senatori richiesto per dar vita al Gruppo o evitando che il finanziamento dello stesso sia legato alla presenza del singolo parlamentare"."Più complesso prevedere una riforma costituzionale che porti all'introduzione del vincolo di mandato o alla creazione di un istituto come il recall, previsto in altri ordinamenti, in base al quale il corpo elettorale può essere chiamato ad esprimersi sulla revoca del mandato per il parlamentare che ha cambiato partito".