M5S: MORANI, DA 'SUPERNOVA' RIVELAZIONI INQUIETANTI

17 gennaio 2018- 18:11

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Le rivelazioni dell'audio diffuso dai due ex grillini, autori del libro-verità 'Supernova', sulle parlamentarie del M5S sono inquietanti. Se fossero vere e se, come risulta, appartenessero a un autorevole esponente del movimento, vorrebbe dire che le consultazioni per eleggere i futuri parlamentari sono cooptate dai vertici pentastellati". Lo afferma la deputata del Pd Alessia Morani. "Perché la frase che si ascolta 'le persone che tu hai contattato per i clic' -aggiunge- rivela che i grillini sono una setta. Dallo scandalo delle firme false alle parlamentarie truccate, diciamo che il voto per i grillini è un voto perso, tanto hanno già deciso tutto il comico e il webmaster. Se questa è la democrazia".