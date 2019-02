27 febbraio 2019- 11:58 M5S: Morani (Pd), 'Conte riferisca in Parlamento su Casalino'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - “Il gruppo del Pd chiede formalmente che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte venga in Aula a riferire dei fatti che hanno coinvolto il suo portavoce Rocco Casalino. E altresì chiediamo, a seguito del processo che ha coinvolto l’onorevole Giulia Sarti, dimessasi da presidente della commissione Giustizia, di allontanare Rocco Casalino dal suo ruolo di portavoce. E’ del tutto evidente che non sta svolgendo un ruolo di garanzia, come quello di portavoce del presidente del Consiglio dei Ministri, bensì un ruolo politico, di portavoce del MS5". Lo ha affermato, intervenendo in Aula, la vicecapogruppo del Pd alla Camera, Alessia Morani.