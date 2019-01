27 gennaio 2019- 15:05 M5S: Morassut (Pd), da Rai 30mila euro a Grillo, cose da Repubblica Banane

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - “Beppe Grillo percepirà oltre 30 mila euro per uno show televisivo concessogli dalla Rai. Beppe Grillo è il capo del partito di maggioranza relativa che esprime la presidenza Rai ed il ministro dell’Economia, principale azionista dell’azienda. Sono cose che non accadevano nemmeno nella Prima Repubblica". Così in una nota il deputato e membro della Direzione nazionale del Partito Democratico, Roberto Morassut."Sono cose da Repubblica delle banane. Ricordo a Grillo che 30 mila euro è lo stipendio annuo lordo di un impiegato comunale. Lui lo prende in una botta sola perché è un capo politico. Tria deve spiegare”, conclude l'esponente dem.