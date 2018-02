M5S: NESSUNA IRREGOLARITà IN MISSIONI BELOTTI IN ITALIA

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Non c'é nessuna irregolarità nelle missioni in Italia" di Cristina Belotti, il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo. E' quanto si legge in una nota del M5S e del gruppo Efdd al Parlamento Ue, riguardo alle notizie pubblicate da Repubblica -e definite nella nota "false e mistificatorie"- secondo cui l'amministrazione dell'Efdd, il gruppo parlamentare che riunisce M5S e Ukip in Europa, avrebbe contestato a Belotti alcuni rimborsi chiesti per missioni non legate ad attività del Parlamento Ue ma bensì a campagne elettorali italiane. Secondo i Cinque Stelle, "non c'è stata nessuna irregolarità nelle missioni in Italia di Belotti, infatti Repubblica non mostra alcun documento in supporto a quanto sostiene. Se li ha -invita la nota - li pubblichi, altrimenti chieda subito scusa. Nel caso specifico della missione di 196 euro, è stata rimborsata in maniera del tutto volontaria da Belotti poiché in concomitanza con un evento di chiusura campagna a cui ha partecipato a titolo volontario. Quindi per evitare fraintendimenti ha preferito spontaneamente rinunciare al rimborso, andando però di fatto a coprire privatamente spese di viaggio sostenute nell'esercizio della sua funzione. Peraltro risale a giugno 2017, nulla a che vedere con la campagna di Di Maio"."Non è esploso alcun caso tra MoVimento 5 Stelle e amministrazione Efdd, non è mai arrivata - si legge ancora - nessuna richiesta informale di dimissioni a nessuno, non sono mai state contestate missioni per 15.000 euro. Anche qui nessun documento a supporto: perché non esistono. Le attività' dei collaboratori vengono controllate ogni anno prima della chiusura dei bilanci, ma questo rientra nella normale amministrazione e vale per tutti i responsabili di delegazione".