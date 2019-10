16 ottobre 2019- 16:45 M5S: oggi voto capigruppo, verso fumata bianca Senato

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Si torna a votare per i capigruppo M5S di Camera e Senato e si profilano due testa a testa con responsi attesi in serata. A Palazzo Madama la sfida è tra Danilo Toninelli e Gianluca Perilli, che ieri hanno avuto la meglio sugli altri due candidati in corsa, ovvero Marco Pellegrini e Stefano Lucidi. A Montecitorio, invece, il braccio di ferro è tra il vice capogruppo uscente, Francesco Silvestri, e l'outsider' Raffaele Trano. A Palazzo Madama oggi dovrebbe esserci la fumata bianca: ieri non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, così oggi -per la terza votazione- si bassa al ballottaggio. Regole diverse alla Camera, dove anche oggi, per il terzo voto, è previsto il quorum della maggioranza assoluta dei votanti, dunque ben 109 voti per aggiudicarsi il ruolo di presidente del gruppo.