4 ottobre 2019- 08:45 M5S: online ‘Carta di Firenze’, stop capo politico e proprietà Rousseau al Movimento (2)

(AdnKronos) - Dunque le proposte concrete, riunite in 5 paragrafi. Il primo é intitolato alla trasparenza e alla democrazia interna, si chiede la convocazione di un’assemblea nazionale per avviare una riforma dello statuto, che passi per ?il “superamento della figura del capo politico mediante l’introduzione di organi elettivi e collegiali a livello nazionale, regionale e provinciale, che abbiano l’autorità di intervenire nella gestione dei conflitti interni nelle aree di competenza”. Ma anche l’”attribuzione della ?piena proprieta` e della gestione del Sistema operativo Rousseau al Movimento 5 Stelle assicurando la massima trasparenza della piattaforma, in particolare verso le richieste di: accesso pubblico all’anagrafe territoriale degli iscritti, verificabilita` degli esiti delle consultazioni”.