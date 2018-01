M5S: OPEN DAY ROUSSEAU IL 13 GENNAIO A SALERNO

10 gennaio 2018- 10:56

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Primo open day per la piattaforma Rousseau nel nuovo anno. L'iniziativa che mira a illustrare il funzionamento degli strumenti di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle arriva per la prima volta in Campania: appuntamento sabato 13 gennaio a Salerno, al Grand Hotel Salerno sul Lungomare Clemente Tafuri alle 15.30.Saranno presenti il deputato Angelo Tofalo, i senatori Paola Taverna, Nicola Morra e Andrea Cioffi, oltre alla responsabile degli Open Day Rousseau Enrica Sabatini."Gli Open Day - spiega Enrica Sabatini - sono degli eventi importanti perché permettono di spiegare a tutti gli iscritti così come a curiosi e scettici cos'è Rousseau. Raccontiamo il funzionamento della piattaforma e delle varie funzioni. A Salerno sarà la prima iniziativa del nuovo anno, a pochi giorni dal Villaggio Rousseau, che organizzeremo a Pescara il prossimo weekend". "Siamo contenti di questo evento a Salerno - spiega Tofalo - perché crediamo che spiegare il funzionamento di uno strumento che ci invidiano in tutta Europa sia molto importante". "Partecipare significa - aggiunge Cioffi - diventare vere e proprie sentinelle di legalità, questo vale per ogni comunità. Da questo nasce il senso di uno strumento come Rousseau".