3 dicembre 2018- 13:41 M5S: padre Di Maio, non esiste nessuna elusione fraudolenta

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Voglio precisare una cosa importante: non esiste nessuna elusione fraudolenta. Nel 2006 ho deciso di chiudere la mia azienda per debiti tributari e previdenziali, che non ero in grado di pagare, questi avevano bloccato l'attività di impresa, per cui non vi era altra strada che chiuderla. Non ho sottratto i miei beni alla garanzia dei creditori, tant'è che quattro anni dopo, nel 2010, Equitalia iscrive ipoteca legale su due terreni e un fabbricato di mia proprietà a Mariglianella". Lo dice Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in un passaggio della videolettera pubblicata su Fb relativo al nuovo servizio de Le Iene andato in onda ieri sera."Successivamente - va avanti Di Maio senior - mia moglie ha avviato una nuova attività di impresa che ha pagato regolarmente la tasse, quindi non c'è stato nessun intento elusivo, né elusione di imposte sui redditi prodotti dalla nuova ditta di mia moglie, né sottrazione della garanzia patrimoniale per i debiti pregressi alle pretese dei miei creditori".