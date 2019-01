26 gennaio 2019- 19:45 M5S: papà Di Battista a 'Iene', 'avuto lavoratore in nero, contributi troppo alti'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Sì uno per quattro, cinque ore a settimana. Pensi che scoop...". Il papà di Alessandro Di Battista, Vittorio, risponde così a le Iene quando gli viene chiesto se abbia mai avuto lavoratori in nero nella sua azienda. "Ci sono centinaia di migliaia di situazioni di piccoli imprenditori e di disgraziati che cercano lavoro e sono, per così dire, offuscate dal fatto che si possa approfittare a volta della possibilità di avere un ausilio di lavoratori senza dover pagare tutte quelle somme enorme per i contributi", ha aggiunto Vittorio Di Battista che oggi in un video su Fb ha raccontato di aver scoperto la cosa e di essersi arrabbiato con il padre per aver tenuto un lavoratore in nero. Lo stesso Alessandro Di Battista con una diretta su facebook ha anticipato l'inchiesta di Filippo Roma che andrà in onda domenica 27 gennaio dalle 21.10 su Italia1. L’azienda di Di Battista Senior -si legge in una nota delle Iene- è la Di.Bi.Tec srl, che commercializza apparecchi sanitari a motore. “Ha tenuto mai lavoratori in nero nella sua ditta?”, ha chiesto Filippo Roma a Vittorio. “Sì”, risponde lui in maniera secca. E aggiunge: “pensi che scoop”. Quanti ne ha tenuti? “Uno per quattro, cinque ore la settimana di media”, dice Di Battista.