27 settembre 2019- 18:29 M5S: Paragone contro Buffagni, 'lingua in bocca col potere'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Non solo siamo diventati europeisti col Pd. Ma ora andiamo pure agli incontri riservati organizzati da JpMorgan con Vittorio Grilli padrone di casa. Al Four Season... Non vedevano l'ora di fare lingua in bocca col Potere!". Così, su Facebook, il senatore M5S Gianluigi Paragone, nel mirino il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, eletto anche lui nelle file dei 5 Stelle ma alla Camera.