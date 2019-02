14 febbraio 2019- 20:12 M5S: Paragone, 'Di Maio ha 34 anni e regge benissimo incarichi'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Luigi Di Maio dovrebbe fare un passo indietro su qualcuno dei suoi incarichi? "A 34 anni ce la fa benissimo, regge. I due ministeri che guida hanno la stessa visione: se crei sviluppo economico crei lavoro; il vicepremier lo fa perché l'altra forza politica la guida Salvini ed è giusto, quindi, che siano entrambi vicepremier. Insomma, non vedo un solo motivo per non avere ancora Luigi a capo del Movimento“. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gianluigi Paragone dei 5 Stelle.