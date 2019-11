3 novembre 2019- 15:54 M5S: Paragone, 'se sparisce disagio si riverserà nelle piazze'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Se anche il M5S dovesse frenare e scomparire, quel carico di disagio e sofferenza sociale resta. Quindi, o c'è un contenitore che lo racchiude o quel disagio si riverserà in piazza". Lo dice il senatore M5S Gianluigi Paragone, ospite di in Mezz'ora in più su Rai tre.