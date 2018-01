M5S: PARLAMENTARIE NEL CAOS, CANDIDATI SICILIANI 'SPARITI' DAGLI ELENCHI

16 gennaio 2018- 17:57

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Sono partite nel caos le Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta dei candidati ai collegi plurinominali di Camera e Senato. Si vota, attraverso la piattaforma Rousseau, oggi e domani, dalle 10 alle 21, e sui social imperversano già le prime proteste. Alcuni candidati non si ritrovano nelle liste e c'è chi parla di votazioni 'bufala'. "Vi prego di attendere per votare la mia candidatura E votare in genere - scrive sul suo profilo Facebook Daniela Morfino, attivista di Marineo (Palermo) - Ho ricevuto tante chiamate perché non mi trovano in lista! Calma, stanno provvedendo!". Morfino chiede "di annullare le votazioni perché falsate" e aggiunge: "Sono stati inseriti attivisti che non hanno neanche presentato la disponibilità alla candidatura ed attivisti esclusi senza motivazione e che hanno presentato la disponibilità come me".