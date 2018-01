M5S: PARLAMENTARIE NEL CAOS, CANDIDATI SICILIANI 'SPARITI' DAGLI ELENCHI (2)

16 gennaio 2018- 17:57

(AdnKronos) - Non si trova fra i possibili candidati neanche l'attivista trapanese Monica Modica. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle". Lo spettro di quanto accaduto per le Regionarie siciliana aleggia sul web. "Ho provato a votare e mi rendo conto che sta andando come alle Regionarie - scrive Salvatore Petitto - Che ne dite se me ne faccio una ragione e mando affanculo tutto il sistema. Ci vogliono rendere succubi e decidere sempre loro quello che fare". Più fiducioso è Andrea Volpe: "Sono certo che lo staff prima di subito chiarirà o bloccherà queste parlamentarie: gli esclusi noti sono più degli inclusi ignoti".