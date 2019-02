27 febbraio 2019- 14:28 M5S: Parrini, 'ora Di Maio espelle anche Casalino che ha tramato con Sarti?'

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - "Di Maio annuncia l'espulsione della Sarti. Immaginiamo che Di Maio per coerenza intenda espellere anche i suoi collaboratori che con lei hanno tramato, Casalino in primo luogo. Oppure no?". Lo scrive su twitter Dario Parrini del Pd.