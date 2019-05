30 maggio 2019- 13:46 M5S: Patuanelli, 'mi aspetto conferma Di Maio, a lui non c'è alternativa'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Mi aspetto che come sempre ci sia ampia partecipazione e ovviamente mi aspetto la conferma di Di Maio: non c'è alternativa a lui a capo del M5S". Lo dice il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli, rispondendo alle domande dei cronisti sul 'referendum' su Di Maio in corso sulla piattaforma Rousseau . Per l'espontente 5 Stelle, la figura del vicepremier "non è indebolita, anzi - dice nel piazzale antistante Palazzo Chigi dopo l'incontro con Conte - assumersi la responsabilità di quanto accaduto, condividerla con assemblee e con gli iscritti rafforza la sua figura di capo politico che non è mai stata in discussione".