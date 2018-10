27 ottobre 2018- 15:32 M5S: Patuanelli, nessuna spaccatura ma uniti e determinati più che mai

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - "Stiamo finalmente cambiando questo Paese dopo anni di riforme sbagliate. E invece i giornali, gli stessi che in questi anni hanno detto tutto e il suo contrario sul nostro conto -che siamo teleguidati da non si sa bene chi o cosa, che al nostro interno non c’è democrazia (sic!)- parlano di un Movimento diviso solo perché parliamo e ci confrontiamo, com’è giusto che sia e come del resto abbiamo sempre fatto. Visto che ho l’onore di essere il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, lo dico chiaro e tondo a chi ancora continua a far circolare fake news: non c’è alcuna spaccatura, siamo più uniti e determinati che mai. Fatevene una ragione”. Lo scrive su Facebook Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato.