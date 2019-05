30 maggio 2019- 22:07 M5S: Pd, noi un milione e mezzo ai seggi non 41mila click, basta lezioni

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Pd: un milione seicentomila persone che votano in migliaia di seggi in tutta Italia per eleggere il segretario. Cinquestelle: forse 41mila click che decidono sul leader. Per favore da oggi smettete di dare lezioni". Lo affermano fonti del Pd, commentando l'esito del voto che ha confermato Luigi Di Maio alla guida M5S.