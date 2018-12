4 dicembre 2018- 17:56 M5S: Pd presenta esposto su Di Maio, sottrazione fraudolenta imposte

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Il Pd presenterà un esposto alla procura competente, "probabilmente quella di Napoli", perchè faccia approfondimenti su alcune ipotesi di reato a carico di Luigi Di Maio legate alla vicenda della ditta di famiglia. Lo ha annunciato il dem Carmelo Miceli in una conferenza stampa alla Camera.Tutto comincia con la chiusura, per debiti, dell'azienda del padre del vicepremier, Antonio Di Maio. "Appena qualche mese dopo -ricostruisce Miceli- nasceva una nuova ditta, la Ardima, intestata alla mamma di Di Maio, la signora Paola Esposito", qualche anno dopo "c'è un ulteriore passaggio, dall'Ardima all'Ardima Srl, un nuova scatola stavolta intestata ai fratelli Di Maio". Secondo il deputato dem questa serie di passaggi contengono "ipotesi di reato gravi". "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, falso in bilancio, intestazione fittizia di beni, fino alla ricettazione e al riciclaggio", elenca Miceli. "Capisco la fretta della famiglia di liquidare la società- sottolinea il depuato dem- ma non può finire con uno 'scurdammece o passato'. Di Maio spieghi perchè il padre ha continuato a gestire la ditta di famiglia, visto che ha continuato a parlare della ditta del padre quando invece era della madre. C'è stata quindi un'intestazione fittizia?". "Non si può scegliere da un lato di essere l'uomo senza macchia, l'uomo che fa la lotta all'italiano medio e poi essere un italiano più medio degli altri", conclude Miceli.