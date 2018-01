M5S: PIù SPAZIO ALL'ARTISTA E MENO MOVIMENTO, SU NEO BLOG GRILLO STOP COMMENTI

23 gennaio 2018- 13:14

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il nuovo blog di Grillo è molto diverso da quello delle origini, a partire dal fatto che non sono previsti i commenti che erano il vero cuore del blog delle origini. I temi sono diversi, zero cronaca politica e contenuti esclusivamente alti". Così, in ambienti M5S, commentano la nuova creatura del garante del Movimento, da oggi online."Il nuovo blog di Grillo non è un ritorno alle origini - si fa notare - è un passo verso il futuro che fa coppia con la nascita del blog delle Stelle. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 5 anni e nel blog c'era poco spazio per Beppe artista e molto per il Movimento, quindi sono state divise queste due esigenze".