23 dicembre 2018- 12:00 M5S: Pizzarotti, a Fico manca coraggio lasciare, chi è dentro teme gogna

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Non penso che Roberto Fico avrà mai coraggio di uscire da lì, dal M5S, penso che questo film non lo vedrò. Anche quando, all'epoca, c'era stato bisogno di darci una mano non ce l'ha data. Oggi è stato messo comodamente a fare il presidente della Camera, è evidente che è un ruolo ottenuto in contropartita, concesso per non aver disturbato troppo e non essersi candidato" alle 'primarie' del Movimento. Lo dice in un'intervista all'Adnkronos Federico Pizzarotti, primo sindaco grillino poi uscito malamente del Movimento, e oggi presidente di Italia in Comune."Non credo Fico - dice ancora il primo cittadino ducale - si possa mettere alla testa dei dissidenti". Con il presidente della Camera, ma anche con gli altri 5 Stelle, "non ci sono più contatti - afferma ancora Pizzarotti - perché da quando siamo usciti, trattati in quel modo, mai nessuno ci ha contattato. C'è paura di sgarrare, di finire sulla gogna e non avere più i benefici che hanno. Il fatto che questo prevalga sui rapporti umani è la cosa più triste del M5S".