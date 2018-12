23 dicembre 2018- 11:58 **M5S: Pizzarotti, Casaleggio? Se non è conflitto d'interessi questo...**

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Tra la Casaleggio associati e il M5S "è evidente il conflitto d'interessi esistente. Parliamo di un'azienda privata che gestisce e nomina persone della comunicazione M5S. Davide Casaleggio è una persona terza influente per le logiche del Parlamento e del governo: se non è conflitto d'interessi questo...". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, Federico Pizzarotti.