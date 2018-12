23 dicembre 2018- 11:59 M5S: Pizzarotti, Di Maio vuole solo restare a galla, regola 2 mandati salterà

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Luigi Di Maio "non vuol perdere quel che ha, sta cercando di massimizzare i risultati per non perdere la posizione conquistata, è la sola cosa che gli interessa. Sa che se perde, un po' come Renzi, potrebbe essere fagocitato dal M5S, da Casaleggio e da altro. La sua è una lotta personale per restare a galla". E' il giudizio, durissimo, dell'ex M5S Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, in un intervista all'Adnkronos.Che, sulla regola dei due mandati interna al Movimento che rischia di far saltare Di Maio e gli altri big grillini, non ha dubbi: "troveranno il modo di aggirarla. Ci hanno abituati come nella metafora della rana nella pentola. Se butti una rana in una pentola di acqua bollente schizza via di corsa, se la butti in acqua fredda e poi accendi il fuoco si intorbidisce, e quando si addormenta è già morta. Se domani dicessero alla base, ad esempio, di votare per superare la regola dei due mandati e dare la possibilità di realizzare i sogni del Movimento, la stragrande maggioranza voterebbe sì. E' un limite superabile. Finora non lo hanno fatto - osserva ancora - perché i nomi in 'scadenza' erano sacrificabili. Potrebbero anche riproporre Di Maio come premier non eletto. Un escamotage comunque lo troveranno, trovano sempre il modo di aggirare le regole", la stilettata dell'ex grillino.