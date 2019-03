14 marzo 2019- 14:40 M5S: Pizzarotti, 'piena solidarietà a Sarti, ora ddl contro questa violenza'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - “La diffusione di immagini e video hard ai danni della deputata Sarti da parte di ignoti è una vicenda aberrante. Nulla a che vedere con la politica. Nulla a che vedere, mi sia concesso, con l'umanità e l'etica: piena solidarietà all'onorevole Sarti e a tutte le donne che subiscono atti di questa violenza". A dirlo è il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex 5 Stelle e ora presidente di Italia in Comune."Ci sono persone schifose al mondo e noi non possiamo girarci dall'altra parte: dobbiamo combatterle - prosegue Pizzarotti - Sia predisposto e presentato un disegno di legge specifico contro questi atti di violenza”.