29 ottobre 2019- 12:21 M5S: portavoce Fico, 'smentiamo virgolettati attribuiti a presidente'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "I virgolettati attribuiti al presidente della Camera oggi dal quotidiano La Repubblica non sono stati pronunciati in pubblico né in privato dal presidente Fico". Lo precisa il portavoce del presidente della Camera.