24 aprile 2018- 15:19 M5s: presidio davanti sede Mediaset, Berlusconi offende lavoratori

Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Un gruppo di giovani attivisti del M5s di Milano ha dato vita a una manifestazione di protesta davanti alla sede milanese di Mediaset contro alcune recenti affermazioni dell'ex cavaliere: "Silvio Berlusconi - spiegano in una nota i pentastellati - ha dichiarato che se dovesse assumere in Mediaset un 5 stelle lo metterebbe a pulire i cessi perché è gente che non ha mai fatto nulla nella vita"."Noi - si legge ancora - soprassediamo sull’ennesima farneticazione del presidente di Forza Italia" il quale "con le sue dichiarazioni, non solo offende la prima forza politica del Paese ma soprattutto denigra un lavoro non meno dignitoso di un altro".Per questo motivo "ci siamo recati di fronte alla sede di Mediaset a ricordare che la dignità non dipende dal lavoro che svolgiamo ma dalle scelte che facciamo".