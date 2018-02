**M5S: PRESTO ON LINE TUTTI DATI RIMBORSI, CHI NON HA VERSATO è FUORI**

12 febbraio 2018- 14:14

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - Il M5S in queste ore sta effettuando l'accesso agli atti del Mef per verificare lo stato dei versamenti al Fondo per le Pmi, dopo il caso rimborsopoli. "Abbiamo verificato -confermano all'Adnkronos dai vertici M5S- che sul fondo arrivavano bonifici non solo di deputati e senatori, ma anche di parlamentari uscenti e dei gruppi M5S di alcune Regioni. Pubblicheremo in chiaro tutti i dati e chi non ha versato verrà espulso".