M5S: PRESTO ONLINE TUTTI DATI RIMBORSI, CHI NON HA VERSATO è FUORI (2)

12 febbraio 2018- 14:19

(AdnKronos) - Sono ore di fibrillazione all'interno del Movimento, mentre si aspetta il verdetto dei probiviri su Andrea Cecconi e Carlo Martelli, i due parlamentari 'pizzicati' dalle Iene. Anche se, viene spiegato, sulla loro sorte all'interno del Movimento non c'è alcun dubbio: verranno espulsi come richiesto dal capo politico del M5S, Luigi Di Maio. Intanto però c'è preoccupazione per gli altri parlamentari che potrebbero essere coinvolti nel caso rimborsopoli. Ad alcuni 'sospettati' i vertici del Movimento, in attesa delle carte del Mef, avrebbero chiesto di fornire tutta la documentazione della propria banca controfirmata dal direttore di filiale. Dopo il caso dei bonifici annullati, viene spiegato, la diffidenza è altissima e ogni euro versato verrà verificato fino all'ultimo centesimo.