13 marzo 2019- 18:41 M5S: probiviri a lavoro su Sarti, 'espulsione non scontata' (2)

(AdnKronos) - La vicenda Sarti, viene spiegato, è estremamente complessa, i probiviri chiamati a fare il punto su un dossier corposo, comprensivo anche delle carte processuali. E i dubbi su Andrea Bogdan Tibusche, l'ex fidanzato di Giulia Sarti che ha visto il Tribunale di Rimini archiviare il fascicolo sul suo conto, si sarebbero fatti strada tra i probiviri: "un personaggio complicato - così viene descritto Tibusche - di sicuro estremamente complesso". Il verdetto sulla deputata riminese, viene dunque riferito, "non è così scontato" per i probiviri: "la vicenda è complessa, ci prenderemo tutto il tempo necessario per far luce e dare un giudizio che sia il più equilibrato possibile".