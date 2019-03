5 marzo 2019- 19:32 **M5S: probiviri valutano carte, per vertici 'espulsione doverosa'**

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Sul caso di Giulia Sarti, la deputata M5S che ora rischia l'espulsione dal Movimento per via della Rimborsopoli grillina, "intanto è stata aperta la procedura, ora attendiamo risponda nel merito" della vicenda che ha visto decadere le accuse alll’ex fidanzato Bogdan Andrea Tibusche di essersi indebitamente appropriato dei 23mila euro che dovevano invece essere versati al fondo del microcredito. Per i probiviri, viene riferito all'Adnkronos da fonti dello stesso collegio chiamato a pronunciarsi, "è ora necessario vedere tutte le carte, perché sta uscendo di tutto e dobbiamo capire cosa sia realmente successo". La situazione, viene inoltre riferito, "appare estremamente torbida, quindi va chiarita per bene". Dai vertici però il 'cartellino rosso' sembra già destinato a colpire la deputata ex presidente della commissione Giustizia: per lei l'espulsione appare "doverosa", è quanto trapela.