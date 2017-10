M5S: PROCESSO FIRME FALSE, TRA I TESTI PM TRE DEPUTATI ARS (2)

3 ottobre 2017- 11:19

(AdnKronos) - Tra gli altri testi c'è anche il dirigente della Digos, Giovanni Pampillonia, finito anche al centro di polemiche sul M5S con una interrogazione parlamentare. La Procura chiederà di ascoltare anche Fabio D'Anna. Anche D'Anna, ex attivista del M5S, era stato intervistato dalle Iene. In quella occasione aveva denunciat alcuni particolari dello scandalo che ha scosso il mondo grillino. D'Anna aveva raccontato che la sua firma sarebbe state tra quelle copiate da alcuni attivisti per rimediare all'errore formale che gli avrebbe impedito di presentare la lista. D'Anna aveva lasciato il movimento anni fa, in polemica con il deputato Riccardo Nuti, imputato nel processo per le firme false. E ancora Luigi Scarpello e altri testimoni che sono stati ascoltati durante le indagini preliminari dagli inquirenti. I primi testi dovrebbero essere ascoltati già nella prossima udienza che si terrà il 21 novembre.