M5S: PROGRAMMA PESCARA, SABATO CASALEGGIO E CASTALDO, DOMENICA CHIUDE DI MAIO (3)

18 gennaio 2018- 12:43

(AdnKronos) - Anche domenica 21, giornata conclusiva, "si aprono le attività alle 10, parlando di giustizia, banche e fisco, così come beni culturali, sport e turismo. Si parlerà anche di fondi europei, lavoro e giustizia con i portavoce 5stelle al Parlamento europeo. La chiusura alle 16.30 con Luigi Di Maio"."Ogni iscritto al Villaggio Rousseau - si legge infine sul blog di Grillo - riceverà una mail di conferma con il dettaglio dei corsi cui potrà prendere parte. Verranno quindi inviate ai partecipanti le conferme di prenotazione alle singole sessioni formative sul programma. In questo modo ogni partecipante sarà messo a conoscenza del giorno e dell’ora in cui potrà avere il suo posto prenotato. Non sarà possibile partecipare ai corsi senza aver ricevuto mail di conferma", chiarisce il blog.