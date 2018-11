28 novembre 2018- 12:49 M5S: Quartapelle, Di Maio ha violato legge su situazione patrimoniale?

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Dichiarazione redditi e situazione patrimoniale dei parlamentari è per legge pubblica. Di Maio ha nascosto la partecipazione nella società del padre solo dal curriculum (non sarebbe la prima volta per il M5S) o ha anche violato la legge? E la trasparenza come anticamera dell’onestà?". Lo scrive Lia Quartapelle del Pd su twitter.